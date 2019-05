Greta Posca

Apre la Tosca di Puccini e chiude la Gioconda di Ponchielli. In mezzo il debutto alla Scala di Lang Lang e il ritorno di Riccardo Muti con la sua Chicago Symphony Orchestra e una stagione che conta quindici titoli, di cui 11 nuove produzioni. Ieri è stata presentata la nuova stagione del Teatro alla Scala 2019 2020 dal sovrintendente Alexander Pereira, dal direttore musicale Riccardo Chailly e dal sindaco Giuseppe Sala.

La Prima del 7 dicembre, diretta da Riccardo Chailly, prosegue il ciclo pucciniano: nei panni di Tosca Anna Netrebko, Luca Salsi sarà Scarpia, Vladimir Sazdovski Angelotti, Alfonso Antoniozzi il sacrestano, Carlo Bosi Spoletta e Giulio Mastrototaro Sciarrone. La regia è di David Livermore. Ci sarà ancora la chicca dell'edizione critica e di pagine di opera mai sentite: «Nello stesso personaggio di Tosca, ma anche di Cavaradossi, Scarpia, Spoletta», spiega Chailly. «Il pubblico potrà vedere e ascoltare tutto ciò che avvenne alla prima assoluta dell'opera nel 1900 a Roma, e gustare la grandezza di Puccini al suo primo passaggio, senza le incrostazioni della tradizione».

Nella lirica ben tre Verdi; Traviata, Ballo in Maschera e Trovatore. Traviata e Ballo diretti da Zubin Metha con, nel Ballo, il ritorno del regista Gabriele Salvatores. Debutto invece per Roberto Andò che firma Il Turco in Italia. Prosegue il progetto di musica barocca con strumenti d'epoca; questa volta Cecilia Bartoli è protagonista di Semele di Haendel. Grande attesa per il dittico novecentesco Erwartung di Schoenberg e Intolleranza 1960 di Luigi Nono con la regia Damiano Michieletto. Ed è quest'ultimo che firma la Salome di Richard Strauss, prima volta del maestro con il compositore e seconda opera da lui diretta. Arriva il ciclo completo delle Nove Sinfonie di Beethoven nei 250 anni della nascita nonché il proseguimento del progetto Mahler.

Sulle sorti di Alexander Pereira si saprà a fine giugno. Intanto il sovrintendente annuncia che gli abbonati non dovranno più pagare la prelazione. «Dirigere questo teatro è un sogno. Ringrazio il cda e spero».

Martedì 28 Maggio 2019, 05:01

