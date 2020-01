Greta Posca

Andrea Mingari e Ivan Cattaneo, la strana coppia che ama la pittura questa sera allo Spirit de Milan.

I due artisti sono ospiti di Ezio Guaitamacchi per la serata Cantapittori della radio Lifegate. Pur con percorsi musicali molto diversi, sono accomunati da una grande passione per la pittura. Andrea Mingardi (foto a destra) sul palco dello spirit presenta Ho Visto Cose Che, il vinile del suo ultimo disco in cui mescola jazz, soul, rock, blues e ballad. Con lui anche il collega Ivan Cattaneo, che mostra il talento di performer attraverso una selezione dei suoi successi anni Ottanta. È lo Spirit de Milan a far da cornice con la serata Rock Files Live! e la sua atmosfera molto particolare, tra musica, canzoni e dialetto. L'evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti prima delle 22. Per partecipare basta compilare la scheda sul sito di www.lifegate.it.

Il 29 gennaio. Via Bovisasca 59. Ore 22.30. Ingresso libero.

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 05:01

