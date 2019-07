Greta Posca

Alternativo al femminile. Con una line up quasi tutta in rosa torna stasera Unaltrofestival al Circolo Magnolia, l'evento dedicato all'indie internazionale. Da sempre attento alle novità e in grado di spaziare tra i generi più vari, dal rock al pop all'elettronica, sospeso tra mainstream e alternativo, Unaltrofestival 2019 vuole andare oltre, superando ogni limite di genere, visto che da sempre, notano gli organizzatori, la presenza femminile è una percentuale minima nei festival musicali.

Star della serata la voce ammaliante di Anna Calvi: la cantautrice e chitarrista britannica, padre italiano, 39 anni, paragonata a PJ Harvey, arriva con il terzo album, Hunter, pubblicato nel 2018. In scena anche la cantautrice inglese Jade Bird con i singoli Lottery, Uh Huh e il più recente Love Has All Been Done Before, dal suo primo album di studio. A due anni dall'esordio, Don't Lie To The Kids, la giovane cantautrice australiana Julia Jacklin fa ritorno sulla scena con Crushing, pubblicato a febbraio: «Con il primo album ero nervosa e non mi vedevo ancora come una musicista, ma dopo essere stata in tour per due anni ho avuto la sensazione di meritare di essere qui». E ancora dalla Francia i Videoclub, nati dall'incontro tra Adèle Castillon, attrice, youTuber e cantante, e Matthieu Reynaud, compositore e cantante, con il loro singolo Amour Plastique, con oltre 7 milioni di visualizzazioni su Youtube e oltre 3 milioni di stream su Spotify, e la nuova hit Roi.

Unici italiani gli Eugenia Post Meridiem, con il loro primo album In Her Bones.

