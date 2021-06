Greta Posca

Alberto Di Rubba 5 anni e Andrea Manzoni 4 anni e 4 mesi. Condanne severe in abbreviato per i contabili per la Lega in Parlamento imputati per il caso della compravendita del capannone di Cormano, acquistato dalla Lombardia Film Commission e con cui sarebbero stati drenati 800 mila euro di fondi pubblici. L'operazione è uno dei capitoli di una indagine ancora aperta nella quale si sta scavando su presunti fondi neri per il Carroccio.

Ieri il gup Guido Salvini ha inflitto la condanna e, in aggiunta, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella legale durante l'esecuzione della pena. Inoltre, confiscate porzioni delle due villette sul lago di Garda riconducibili agli imputati e disposta una provvisionale come risarcimento danni di 150 mila euro a alla Film Commission e 25 mila euro al Comune. Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Stefano Civardi avevano proposto pene più lievi. I reati contestati sono peculato e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

«Massimo rispetto per la sentenza e massimo dissenso dalla sentenza», si è limitato a dire l'avvocato Piermaria Corso, difensore dei due. Non così il suo collega Andrea Puccio, legale della parte civile di Lombardia Film: «Il giudice ha aderito integralmente alle nostre prospettazioni difensive». Sulla stessa linea l'avvocato del Comune Marco Dal Toso. La stessa Lega che ha tenuto a precisare che il partito è estraneo al procedimento, pur ribadendo che Di Rubba e Manzoni sapranno dimostrare la propria estraneità.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA