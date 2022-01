Greta Posca

Adesso ci sono i nomi e i volti. Adesso il branco di Capodanno che nella notte in piazza Duomo ha accerchiato, rapinato, molestato e aggredito pesantemente nove ragazze è stato identificato. Una notte che avrebbe dovuto essere allegra e che invece si è trasformata in un incubo. A dieci giorni, la svolta. Gli agenti della Squadra Mobile, coordinati dal pm Alessia Menegazzo, dall'aggiunto Letizia Mannella e dal procuratore dei minorenni Ciro Cascone, ieri hanno effettuato 18 perquisizioni, di cui nove a Torino, una a Bergamo, una a Rozzano e le altre a Milano, a casa di ragazzi tra i 21 e i 15 anni, sia italiani che stranieri e con precedenti. E hanno sequestrato cellulari, supporti informatici e indumenti.

L'operazione è stata resa possibile dopo l'analisi dei filmati delle telecamere (è stato utilizzato anche uno speciale software di «face recognition»), dei video e delle immagini finite sui social e sul web. Ieri le vittime sono state sentite di nuovo fino a tarda sera: hanno riconosciuto i loro aguzzini dai fermi immagine, ma anche attraverso gli indumenti. Hanno subito, come sono state definite nei giorni scorsi, «violenze orribili» e sono state trattate, è la sintesi delle loro descrizioni, come «bambole di pezza» e «oggetti». «Spero sia fatta giustizia per noi e per tutte le altre ragazze che sono state molestate quella sera», ha commentato una delle due studentesse tedesche prese di mira e ancora sotto choc.

L'inchiesta, nella quale sono stati contestati i reati di violenza sessuale di gruppo, rapina e lesioni, non è escluso che possa a breve allargarsi così come quello delle giovani prese di mira.

Secondo un primo quadro non ci sarebbe stato un piano preordinato né un'unica regia ma, invece, uno sfogo di istinti di prevaricazione e di una subcultura di disprezzo per le donne.

Ieri sera il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato che il Comune si costituirà parte civile, scusandosi «a nome mio e della città: queste cose non devono accadere».



