Greta Posca

«Accuse infamanti, sono scioccato e provato da quello che sta accadendo». Così si è difeso davanti al giudice don Emanuele Tempesta, 29 anni, il sacerdote originario di Busto Garolfo (Milano) agli arresti domiciliari da venerdì scorso mentre si trovava in una colonia estiva, accusato di abusi su sette bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni. Don Tempesta, che tutti coloro che conoscono dicono disperato, ieri ha risposto all'interrogatorio di garanzia tenutosi davanti Stefano Colombo, giudice per le udienze preliminari; ha negato ogni addebito circa le pesanti accuse che gli vengono mosse. Nessuna misura alternativa comunque è stata chiesta per lui dalla difesa e il sacerdote è ai domiciliari ma non a casa sua, bensì in una località protetta. L'avvocato Mario Zanchetti, neo difensore subentrato al precedente legale d'ufficio, ha detto di non voler rilasciare dichiarazioni in merito all'interrogatorio di garanzia del suo assistito, tenutosi in Tribunale a Busto Arsizio (Varese) data la vicenda «delicata e in corso di indagini».

Don Tempesta è accusato di violenza sessuale. Il religioso, al suo primo incarico come sacerdote, avrebbe molestato sette ragazzini, di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, nella propria abitazione, annessa alla parrocchia di Busto Garolfo (Milano) nel periodo compreso tra febbraio 2020 al maggio 2021. Secondo l'accusa, dopo averli invitati a casa a giocare con videogiochi, li avrebbe importunati. Gli agenti della Squadra Mobile di Milano hanno cominciato le indagini proprio su denuncia di due mamme che avevano ricevuto le confidenze direttamente dai propri figli. Gli agenti avevano raccolto i racconti dei bambini in un'audizione protetta. Ora i piccoli saranno risentiti con la formula dell'incidente probatorio anche dal pubblico ministero di Busto Arsizio, Flavia Salvatore.

L'arresto di don Tempesta era stato reso noto dalla stessa Diocesi e l'arcivescovo, monsignor Mario Delpini, aveva espresso «la propria vicinanza alle comunità parrocchiali di Busto Garolfo e in particolare a tutti i soggetti in vario modo coinvolti nella vicenda». Il sacerdote è già stato sostituito da un altro prete.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA