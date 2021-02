Greta Posca

Accendere le luci sul palco per scacciare un anno di buio. È l'iniziativa promossa in tutta Italia da Unita (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo) che ha invitato artisti, maestranze, direttori, pubblico a presentarsi stasera davanti alle sale dalle 19,30 alle 21,30 dove le luci dei teatri resteranno accese solo per una notte, per ricordare l'anno esatto dall'ultimo giorno prima della chiusura dei teatri per le norme anti Covid. Anche a Milano, dal centro alla periferie, tanti spazi hanno dato la propria adesione.

La Scala è illuminata ma non aperta perché è in programma in streaming il recital di Vittorio Grigolo. Il Piccolo Teatro aderisce come il Dal Verme che mette a disposizione un libro dei pensieri dove si potrà lasciare uno scritto. Luci al Parenti, allo Zelig, al Pacta Salone. Al Carcano il portone rimane aperto, pur protetto dai teli di cellophane. Su un video passeranno le interviste del direttore artistico Fioravante Cozzaglio ai protagonisti del cartellone di una «stagione che non c'è e che (forse) ci sarà». Chi vorrà, potrà passare per un saluto (in sicurezza e senza creare assembramenti) e scrivere un pensiero. Il teatro Menotti ha organizzato «un presidio artistico all'ingresso del teatro, dove attori e operatori dello spettacolo leggeranno testimonianze raccolte con il contest Voci Sospese dedicato proprio alla mancanza dei teatri dopo un anno di chiusura». Hashtag #pernonchiuderemaipiù. Il Filodrammatici allestisce un desk all'ingresso per lasciare messaggi. L'Elfo Puccini ha ideato una doppia iniziativa. Sui grandi schermi di corso Buenos Aires lancerà il messaggio: «Il teatro aspetta i vostri pensieri, il teatro aspetta i vostri applausi, il teatro aspetta le vostre risate il teatro aspetta le vostre passioni, il teatro aspetta le vostre emozioni». Dalle 18,30 alle 19 gli attori dell'Elfo in diretta facebook dal foyer leggeranno le proprie testimonianze.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA