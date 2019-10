GREEN REVOLUTION

Simona Romanò

Da oggi sono banditi in Area B i diesel Euro 4. È la seconda fase del provvedimento: non potranno entrare né circolare nella Ztl più grande d'Europa, pena la multa di 80 euro, i diesel Euro 4 per il trasporto persone, mentre i veicoli merci hanno strappato un anno in più. Lo stop - da lunedì a venerdì, dalle 7,30 alle 19,30 (festivi esclusi) - coinvolge, nella Citta Metropolitana, un esercito di oltre 100mila macchine immatricolate tra il 2006 e il 2012.

PARTENZA SOFT. La prima giornata di divieto è all'insegna dell'informazione con i vigili lungo le strade. Se anche un automobilista fosse sorpreso alla guida di un diesel Euro 4, non incorrerebbe subito nella sanzione, perché ha 50 bonus concessi dal Comune - utilizzabili in un anno. Sono passati quasi sette mesi dal debutto di Area B e finora, grazie proprio all'approccio soft scelto da Palazzo Marino, non c'è la pioggia di multe. «Sono poche decine» aveva rivelato ad d'agosto l'assessore alla Mobilità, Marco Granelli.

INFORMAZIONI. Il Comune mantiene anche l'abitudine di mandare via posta, senza far scattare la contravvenzione, una lettera di avviso ai cittadini che sono entrati in Area B la prima volta sebbene non potessero farlo. Per informazioni è attivo il sito internet areab.atm.it dove è possibile registrare la propria vettura.

STOP PER 400MILA. Già dallo scorso 25 febbraio scorso era stato istituito lo stop per i diesel Euro 0, 1,2 e 3, (circa 320mila mezzi) e ora la platea si allarga a circa 420mila veicoli. A questo s'aggiunge il giro di vite sulle deroghe: da fine mese non avranno più il via libera gli Euro 3 a gasolio dei medici impegnati nelle visite, quelli dei militari che vivono in caserma e dei turnisti che iniziano prima delle 7 o finiscono dopo le 21.

LOTTA ALLO SMOG. «Milano va avanti con il pacchetto di provvedimenti per limitare le concentrazione di polveri inquinanti in città», conferma Granelli. Secondo gli studi di Palazzo Marino, Area B porterà una riduzione del 14% di agenti tossici da quest'anno. In contemporanea prosegue il piano telecamere per potenziare i varchi videosorvegliati: agli attuali 15 se ne aggiungeranno entro fine mese altri 12, da piazza Maggi a piazza Sire Raul a via Toffetti. Entro fine anno si arriverà a quota 78.

riproduzione riservata ®

Martedì 1 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA