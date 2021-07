Green pass, Sala: «Facciamo come la Francia»

Milano come Parigi? Si può fare. «A me non dispiace» l'idea di avere anche in Italia un green pass sul modello francese, «tutto sommato vedete che anche Macron l'ha proposto e in un giorno ci sono state 1 milione di iscrizioni. Noi dobbiamo anche un po' forzare chi non si vuole vaccinare a farlo e questo per il bene di tutti».

Così il sindaco Giuseppe Sala su un possibile green pass obbligatorio per accedere ad esempio a bar e ristoranti come in Francia. Dal presidente della Regione Attilio Fontana «aspetto chiarimenti perché non ho capito la sua posizione. È importante nel suo ruolo apicale rispetto alla salute. Ieri (martedì ndr) l'ho visto cambiare idea nel giro di 45 minuti - ha concluso - quindi è importante che chiarisca in modo definitivo. A me non dispiace affatto questa idea».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA