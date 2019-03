«Grazie Leonardo genio del futuro»

Non gli perdona aver dipinto a secco il Cenacolo sul muro della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Tanta la sofferenza di vedere deperire nei secoli (per un errore tecnico!) quel capolavoro che, da innamorato tradito, il critico d'arte Vittorio Sgarbi lancia strali contro un certo Leonardo Da Vinci: «Pessimo pittore, scultore così così, ma genio del futuro: ha saputo intuire che l'Uomo, per vivere più comodamente, si sarebbe munito di protesi tecnologiche. Se oggi abbiamo lo smartphone lo dobbiamo anche a lui», è la tesi provocatoria del celebre critico e showman televisivo protagonista al Teatro Manzoni da oggi con Leonardo, terzo capitolo teatrale che segue Caravaggio e Michelangelo, due successi, e anticipa Raffaello, in agenda per la prossima stagione. Nei 500 anni dalla morte di Leonardo, Sgarbi offre la sua lezione personale, con proiezioni video, tesi originali e una capacità narrativa unica.(F.Gat.)

