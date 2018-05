«Grazie all'Inter qui sono rinato»

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «Inter, se dipendesse da me resterei». L'accordo stipulato a gennaio col Barcellona prevede un diritto di riscatto, esercitabile entro il 31 maggio, di 35 milioni (38 con il visto per la Champions) di euro. Ma Rafael Alcantara Rafinha, in anticipo sul summit tra il club di Suning e i catalani per discutere del suo futuro, si è voluto già esprimere sull'argomento, votando nerazzurro anche per il 2018-19.L'idea di Ausilio è di rinegoziare l'accordo in essere con il Barça, prolungando il prestito del brasiliano e garantendo ai blaugrana l'obbligo (non più diritto) di riscatto tra un anno, per una quarantina di milioni complessivi. «Dipende tutto da Inter e Barça - ha proseguito il classe '93 di San Paolo ai microfoni di Globoesporte -. Sono venuto all'Inter con un'opzione di acquisto e sono molto felice qui. Per me il Barcellona sarà sempre la migliore squadra del mondo. Ma sono a Milano da soli tre mesi ed è come se fossi qui da anni. Ero impaziente di vivere questa nuova tappa della mia carriera. Grazie a Dio sta andando tutto bene e il mio pensiero è di continuare in nerazzurro».Centrato infatti il primo obiettivo, «tornare a sentirmi calciatore e in blaugrana sarebbe stato difficile, Rafinha ha trovato a Milano continuità d'impiego e di rendimento (15 presenze, 3 assist e un gol), insieme a una nuova casa. «L'adattamento è stato straordinario, non mi aspettavo fosse così veloce - ha sottolineato il brasiliano -. Sono felice di giocare e di aver riguadagnato il mio livello. Un grazie ai tifosi, al mister e ai compagni. Con chi ho legato di più? Icardi, che conosco da quando avevo 16 anni, i brasiliani e Cancelo. Milano? Una bella città, con molta vita».Rafinha e compagni si ritroveranno questa mattina ad Appiano per la ripresa della preparazione (dopo le 24 ore di riposo in programma una doppia seduta) in ottica Sassuolo. Da valutare Joao Miranda, riabilitato dalla risonanza magnetica effettuata ieri all'Humanitas («solo una contrattura agli adduttori della coscia destra» l'esito degli esami, con lesioni escluse) ma in odore di turnover (conferma per Ranocchia) anche contro gli emiliani.riproduzione riservata ®