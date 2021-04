Gravina: «È fuori chi aderisce alla Superlega

Marco Zorzo

Come dice il proverbio? Uomo avvisato, mezzo salvato. Proprio così. Ecco il pensiero del presidente della Figc Gabriele Gravina al termine del consiglio federale di ieri: «Quanto alla norma anti-Superlega, chi ritiene di voler partecipare a una competizione non prevista e non autorizzata da Figc, Uefa e Fifa, perderà l'affiliazione». E nello specifico, il numero uno della Federcalcio precisa: «Chi ha interpretato la Superlega come un atto di semplice debolezza da parte di alcune società che vivono difficoltà economiche, sbaglia».

Quindi Gravina, sottolineando tuttavia che «al momento non abbiamo notizia di chi è rimasto e chi è uscito. Questa norma verrà inserita nelle licenze nazionali e poi sarà incardinata nel codice di giustizia sportiva. Se, entro la scadenza delle domande ai campionati nazionali, qualcuno aderisce ad altri campionati di natura privatistica, è fuori».

Altro capito importante, la riforma dei campionati. Pure qui il presidente della Federcalcio ha le idee chiare: « «La riforma? Non possiamo perdere un ulteriore anno, serve un primo step con l'approvazione da parte delle componenti entro il prossimo 30 maggio, in modo da essere varata per intero entro la stagione 2021-22». Vediamo se questa sarà davvero la volta buona.

marco.zorzo@leggo.it

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA