Granelli: «In arrivo altri 10, sono i cittadini a chiederli»

Marco Granelli, assessore alla Mobilità, nuovi velox in arrivo?

«Ne installeremo altri 10. L'iter è partito perché sono uno strumento efficace per ridurre la velocità. La loro collocazione risponde quindi sempre a una necessità di sicurezza lungo le strade critiche. Chi si lamenta delle multe è una minoranza».

Non sono impopolari?

«No. Anzi, molti milanesi ce li chiedono. Chi abita lungo direttrici di grande traffico, per esempio. Perché i residenti hanno il diritto di attraversare la strada in tranquillità»

Quando saranno installati?

«I primi due a novembre, comunque entro fine anno, le tempistiche non sono ancora certe. Stiamo lavorando per definire le località alla luce dei dati sul numero di incidenti lungo le strade».

Qualche idea sulle zone che copriranno?

«Penso al raccordo autostradale al Corvetto, a via Novara, al raddoppio in via Fermi e viale Famagosta».(S.Rom.)

Lunedì 16 Settembre 2019, 05:01

