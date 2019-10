Grandi storie per bimbi... piccolissimi

Simona Romanò

Il teatro è per tutte le età, anche per i piccolissimi. Torna la rassegna Teatro Piccolissimo... e non solo, organizzata dallo Spazio Teatro 89, con quattordici spettacoli adatti ai bambini da sei mesi a otto anni. Il primo appuntamento è domenica con le Piccole storie di Francesco Tullio Altan, lo show che cattura l'attenzione dei baby spettatori (ma anche dei grandi) con un'esplosione di colori nelle coreografe e una girandoli di personaggi. Sono raccontate in modo coinvolgente le azioni quotidiane delle giornata: ed ecco il coniglietto che va a scuola con le sue matite colorate, l'ippopotamo che si sveglia, ma ha tanto sonno, il pesciolino che nuota come in piscina, la coccinella che suona lo strumento musicale preferito, proprio come i bimbi. Le piccole storie sono narrate attraverso la suggestione del teatro d'ombre, con le ombre, appunto, che s'illuminano in sequenza su più schermi. Lo spettacolo è reso ancor più suggestivo dai giochi di luci, con fari e torce che s'accendono e si spengono seguendo un ritmo preciso e creando un effetto un pò fantasmagorico.

Venerdì 11 Ottobre 2019

