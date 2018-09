Grandi affari coi Viola già prenotato Chiesa

Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Centottanta minuti senza l'ombra di un gol. Due partite intere, Napoli e Roma, senza essere decisivo come avrebbe voluto lui, Gonzalo Higuain. L'assist per Cutrone vale tre punti, ma non gli basta. Avrebbe voluto farlo lui quel gol, avrebbe voluto far crollare San Siro con un colpo del Pipita.Inutile nascondere la sua delusione, un po' di rabbia per non averla ancora buttata dentro. Certamente avrebbe sperato che il Var non ci fosse (mezzo piede in fuorigioco), che quel gol a Olsen fosse stato buono. E invece no. Dovrà tenersi ancora dentro la forte la voglia di esultare, di liberarsi di un peso e dimostrare che la Juventus ha sbagliato a scaricarlo. Un gol che non è ancora arrivato e non lo rende tranquillo nemmeno in amichevole.Contro la Pro Piacenza (serie C) ci ha provato ma per una ragione o per l'altra il pallone non è entrato. Colpa, anzi, merito, anche di Christian Maldini che si è preso una piccola rivincita sui rossoneri che lo hanno lasciato andare. Un Maldini jr capace, sotto gli occhi di papà Paolo (e della mamma Adriana), di fare una gara con pochi errori, tanti piccoli spunti. Ma di Maldini il Milan se n'è tenuto uno, Daniel (16 anni) che giocherà nella Primavera di Lupi, in campo con i grandi sabato per 20 minuti.Cornice familiare a parte, la risalita rossonera in classifica dipende dal suo attaccante principe, da Higuian. Il Milan non si può permettere di rivivere una stagione difficile come quella di un anno fa con Kalinic e André Silva confusi dentro e fuori dal campo.Non si può nemmeno pensare che tutto l'attacco pesi sulle spalle di Patrick Cutrone. Gattuso non vuole bruciarlo. Per questa la scelta è ricaduta su un giocatore di esperienza e con un curriculum in termini di gol segnati da far invidia a mezza serie A. Nessun allarme sia chiaro ma tra Cagliari, Atalanta, Empoli e Sassuolo con un passaggio in Europa League Higuain dovrà tornare a segnare per il bene suo e del Milan. Capito, Pipita?riproduzione riservata ®