«Grande Brera? A metà»

Paola Pastorini

Una certezza: Palazzo Citterio è in mano a Brera. Una delusione: non ci sono ancora le condizioni per ospitare le collezioni del 900 della pinacoteca. Una previsione: «nell'estate 2020» si apre. Forse.

Questo il punto sul progetto della Grande Brera, inseguito da quasi 50 anni e delineato ieri dal direttore James Bradburne, che non a caso ha scelto la metafora del neonato «lasciato allo Spedale degli Innocenti» per sintetizzare la consegna di Palazzo Citterio dopo il restauro, definito «non idoneo museologicamente». Tante le variabili, non tutte «dipendenti dalla volontà della Pinacoteca» prima di concludere il percorso della Grande Brera con i quadri del 900 collocati nella nuova sede. Palazzo Citterio fu acquistato dallo Stato nel 1974 per ampliare la Pinacoteca. Dopo attese infinite, il restauro della Sovrintendenza. Dal 2017 la consegna slittò al 2018 e fu ancora stoppata. A marzo, finalmente, il passaggio. Ma non è finita. Il direttore e il comitato scientifico hanno creduto necessari aggiustamenti di tiro con un restyling finale. Il clima non è idoneo («nessun museo presterebbe i quadri»); l'entrata meglio spostarla al civico 14; e poi una scala di vetro da aggiungere. E ancora i tempi tecnici da rispettare: per il monitoraggio del clima un anno, per l'allestimento altrettanto. E poi due variabili indipendenti da Brera: la gara d'appalto per i servizi aggiuntivi (bar e bookshop) e l'organico carente (mancano 30 dipendenti), ma su questo il ministro Bonisoli ha assicurato che «il personale arriverà». «È tutto fattibile tranne ciò che non è nelle nostre mani; i soldi ci sono e nulla impedisce che per l'estate del 2020 si apra» ha concluso Bradburne. «Adesso tocca a noi gestire la patata bollente». E come sarà l'allestimento? Il Palazzo avrà all'ingresso la Fiumana di Giuseppe Pellizza con le opere di Segantini e di Previati. Al primo piano la serie Le Fantasie di Mafai e le strepitose collezioni milanesi dell'arte italiana del 900 Jesi, Vitali e Mattioli. Nell'ammezzato i 152 dipinti della raccolta Zavattini. Aspettando Palazzo Citterio, le collezioni Jesi e Vitali tornano a Brera dal 13 maggio esposte con un riallestimento a rastrelliere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA