Grande abbuffata di note nel weekend. Stasera Daniele Silvestri è al Forum. Venticinque anni di carriera, Rancore come ospite, terra sul palco che richiama il suo album La terra sotto i piedi (22 novembre, ore 21). Al Dal Verme Neri Marcorè interpreta le canzoni di Fabrizio De Andrè (22 novembre, ore 21).

Domani irrinunciabile Levante al Forum con i suoi successi (23 novembre, ore 21), mentre in Terrazza Martini in ambito Music Week è ospite Gianna Nannini (23 novembre, ore 15, ingresso libero previa registrazione). Domenica si può scegliere fra Samuel sempre in Terrazza Martini (24 novembre, ore 17). E poi due proposte opposte: all'Alcatraz il rock duro dei Greta Van Fleet (24 novembre, sold out), mentre ai Magazzini Generali il Mandorla Musica Festival, il festival rock della comunità cinese (24 novembre, ore 19.30). (P.Pas.)

Venerdì 22 Novembre 2019, 05:01

