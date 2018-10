Gran Napoli, beffato 2-2 del Psg

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Peccato. Perché Carlo Ancelotti al Parco dei Principi stava per fare il colpaccio col Napoli. Agguantato sul 2-2 dal Psg al 93'. Avanti con Insigne (29'), raggiunto sull'1-1 per una sfortunata autorete di Mario Rui (61'), ancora avanti con Mertens (77'), poi la beffa del pari definitivo parigino. «Soddisfazione per una gran partita, rammaricato per il 2-2 nel recupetro del Psg», commenta Ancelotti a denti stretti.Due pareggi nelle prime sfide del tardo pomeriggio. Pari pro-Inter ad Eindhoven, dove il Psv ha agguantato il Tottenham (2-2) nel finale con de Jong, dopo le reti di Lozano, Moura e Kane. Mentre è 1-1 tra Bruges e Monaco.Distrutto l'Atletico Madrid del Cholo Simeone a Dortmind: 4-0 per il Borussia con le reti di Witsel, doppietta di Guerreiro e Sancho.Altro poker servito dal Liverpool alla Stella Rossa: doppietta di Salah, Firmino e Manè per il rilancio di Klopp.Buon tris del Porto che sbanca Mosca, vincendo 3-1 in casa del Lokomotiv. Infine senza reti (e con poche emozioni) la sfida tra Galatasaray e Schalke 04.