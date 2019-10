Golosaria, il cibo ci cambia

Un kolossal. Per durata, potenza della visione, fantasia teatrale. È Angels in America, formidabile saga in due tempi (Si avvicina il millennio e Perestroika) firmata da Tony Kushner, fuoriclasse della drammaturgia Usa.

A più di dieci anni dal debutto italiano l'Elfo da domani lo rimette in scena. Alla regia ci sono sempre Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani, sul palco un cast parzialmente rinnovato: entrano Angelo Di Genio, Giusto Cucchiarini, Alessandro Lussiana, Giulia Viana, restano Ida Marinelli, Cristina Crippa, Sara Borsarelli, Umberto Petranca e, naturalmente, Elio de Capitani nei panni del diabolico Roy Chon, spregiudicato uomo di potere repubblicano. Un grande affresco dell'America anni Ottanta, in piena era reaganiana, devastata dall'Aids, sedotta da tentazioni edonistiche, repressa da spinte conservatrici. Sfilano personaggi indimenticabili, coppie gay, mogli depresse, avvocati in carriera, rabbini, mormoni, bolveschici, fantasmi e angeli. Da (ri)vedere. O in forma di maratona o nelle due parti separate.

Dal 26 ottobre al 24 novembre biglietti 33-17 euro. (O.Bat.)

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA