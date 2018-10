Goleada Roma, cinque reti al Viktoria Plzen

Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Dopo il tacco, ecco la punta. E che punta. Ma soprattutto ecco la bella Roma che aveva dominato in Europa lo scorso anno grazie ai gol del ritrovato Dzeko ieri sera autore della sua prima tripletta da Champions (5-0 al Plzen, con reti anche di Under e Kluivert). La squadra di Di Francesco, dopo i successi su Frosinone e Lazio, ha dominato il Viktoria per 4-0 nel secondo turno del girone G e ritrova il sorriso perso al Bernabeu. Sorride, ma non ride perché proprio il Real caduto sorprendentemente a Mosca contro il Cska la mantiene al terzo posto di un girone che vede i russi al comando. Ma torniamo alla prestazione di una Roma da record (mai vittoria più larga in Champions) che è tornata anche a giocare bene e a subire pochissimo in difesa. «Sono contento perché abbiamo avuto continuità nel gioco, ora i tre a centrocampo si muovono bene. Abbiamo fatto divertire i tifosi e segnato tanti gol che in Champions sono importanti. Pellegrini? Presto dire se sarà meglio di Nainggolan ma sta interpretando al meglio il ruolo da trequartista. Cercherò anche io di dare continuità con il 4-2-3-1».(F.Bal.)