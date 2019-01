Gli stakanovisti dei furti 100 assalti e fughe in auto

Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloQuattro giorni alla settimana si incontravano accanto al benzinaio di Trezzano sul Naviglio in via Leonardo da Vinci, lasciavano i cellulari nelle proprie vetture e salivano su una Audi Rs3 rubata in Veneto nel dicembre 2017. Un bolide con cui viaggiavano a 250 chilometri orari in autostrada e nei centri abitati e con cui si spostavano per razziare le aziende del nord Italia. Ieri i carabinieri della compagnia di Corsico hanno chiuso il cerchio intorno ai cinque componenti della banda, quattro kosovari e un albanese: Sabedin Bitiq, 50 anni, Arsim Bytyqi, 44, Visar Sopjani, 33, Fitim Emiri, 45, e Raimond Cela, 30).Sono tutti pregiudicati e vivono stabilmente in Italia da dieci anni. I reati contestati sono l'associazione a delinquere finalizzata ai furti e riciclaggio. Nel provvedimento firmato dal gip Teresa De Pascale vengono contestati 23 furti, ma gli investigatori ritengono che ne abbiano commessi almeno un centinaio in pochi mesi. Il bottino complessivo non è stato quantificato ma l'attività era molto redditizia. «Hanno comprato case, auto di lusso, alcuni avevano cantine con 20 bottiglie di Sassicaia e di champagne - ha spiegato Pasquale Puca, comandante della compagnia di Corsico - durante le perquisizioni sono state trovate 100 penne Montblanc, alcune in edizione limitata dal valore di oltre duemila euro, per non parlare di una borsa piena di banconote di vari Paesi. Ogni furto accertato ha fruttato, in contanti, dai tremila ai trentamila euro».L'indagine è partita dalla segnalazione di un cittadino di Trezzano infastidito dal rumore del motore dell'Audi che puntualmente si fermava sotto casa sua. L'uomo ha iniziato a registrare gli orari e si è accorto che il gruppo si incontrava alle 22 e rientrava all'alba. A insospettirlo anche il rito della sostituzione della targa. I carabinieri hanno installato una microspia sulla vettura e hanno monitorato l'attività per alcuni mesi, scoprendo la routine di furti.Una volta entrati nell'azienda di turno smuravano la cassaforte o riuscivano ad aprirla sul posto. Uno dei cinque restava fuori come autista, girava di continuo per intercettare eventuali auto delle forze dell'ordine e al segnale inviato con una ricetrasmittente passava a prelevare i complici.