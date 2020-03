GLI SPOSTAMENTI

La mobilità dei lombardi cala ancora. «Il dato di ieri, domenica, è pari al 24% calcolando anche che abbiamo avuto un'ora in meno per l'ora legale: è un dato molto basso, la domenica precedente era del 26%, quindi i dati vedono una riduzione di uno o due punti sostanzialmente anche nei giorni feriali». È l'analisi del vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala.

«Significa che la gente sta rispondendo: un punto percentuale» corrisponde a «qualche decina di migliaia di persone» ha chiarito. «È un dato positivo» e i controlli «hanno aiutato moltissimo perché non tutti sono coscienziosi e non tutti hanno capito quanto sia importante l'isolamento sociale e che l'unica vera scientifica arma per combattere virus è isolamento», ha concluso Sala.

Nella giornata di domenica le forze dell'ordine hanno controllato sulle strade di Milano 4754 persone. E sono state 168 quelle multate in base al recente decreto emanato dal Governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus, che prevede sanzioni amministrative da 400 a 3000 euro per le violazioni delle misure di contenimento.

