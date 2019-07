Gli Sforza meglio del Trono di Spade

Il pubblico televisivo di tutto il mondo si è appassionato alla serie Trono di Spade, ma l'Italia è intessuta di storie di corte e di regni che fanno invidia a ogni sceneggiatore di Netflix o di Sky.

Per esempio a Milano tra il XIV e il XVI secolo si succedono famiglie e dinastie e la lotta per il potere si fa a colpi di intrighi e di ricatti e di alleanze con Paesi stranieri. Anche se non come i Borgia o i Medici, gli Sforza nel loro piccolo hanno fatto la storia.

Questa sera al Castello Sforzesco (appunto) si ripercorre la saga della dinastia, raccontata nei luoghi dove davvero vicende e lotte accaddero. Grazie alla lettura scenica dell'associazione culturale Dramatrà ci si addentra nelle oscure e misteriose vicende della famiglia che a Milano prese il potere nel 1450 e lo perse per sempre solo 50 anni dopo. Colpi di scena uno dopo l'altro, intessuti di sete di potere, lussuria, arroganza, intrighi, tradimenti, ma anche di bellezza, amicizia, amore e, ovviamente, Leonardo da Vinci. Insomma, una storia incredibilmente moderna, tanto da essere avvincente come una puntata di Game of Thrones (senza i draghi, ma con i biscioni). (P.Pas.)

Lunedì 22 Luglio 2019, 05:01

