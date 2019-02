GLI SCIATORI IN ERBA

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela Calzoni
Sciatori e snowborder che dopo una discesa affrontata a rotta di collo sulle nevi di Chiesa in Valmalenco, si fermano in fondo alla pista e accendono una canna. Oppure che approfittano di una risalita in seggiovia per far girare uno spinello. Un'abitudine pericolosa a cui il nucleo carabinieri cinofili di Orio al Serio ha cercato di mettere un freno. I controlli sono stati estesi anche alle decine di turisti e di famiglie che hanno trascorso il fine settimana sulla neve.Domenica scorsa, in sole tre ore, sono stati 18 gli atleti da week end beccati con uno spinello già pronto nelle tasche della tuta. E magari anche con qualche birra e qualche spritz in corpo. Condizioni che, complice la scarsa dimestichezza con le discese della località sciistica della Valtellina alle pendici del Bernina - alcune tutt'altro che facili - avrebbero potuto causare gravi incidenti.Tutto, per fortuna è andato bene, ma i fermati sono stati tanti. Molti di loro sono milanesi e non tutti giovanissimi. Un 33enne milanese, ad esempio, faceva il pusher in alta quota, tra le discese del comprensorio Palù, ed è stato denunciato per spaccio. Gli altri sono stati tutti segnalati alle prefetture di competenza. Tra loro ci sono studenti, professionisti, papà in libera uscita con gli amici. In tutto sono stati sequestrati 17,5 grammi di hashish, 7 grammi di marijuana e 14 spinelli.L'obiettivo dei carabinieri era quello di «assicurare controlli più efficaci, anche grazie la collaborazione dei cani antidroga, per chi la domenica frequenta il comprensorio - spiega il capitano Serena Galvagno - l'attività ha evitato, sicuramente, che molte persone affrontassero le piste da sci in condizioni tali da mettere a rischio la propria incolumità e quella altrui».