Gli occhi di Raymond Depardon hanno raccontato e raccontano La vita moderna.

Il fotografo francese, 79 anni, che ha dato nuova forma al paesaggio fotografico, è il protagonista alla Triennale, in collaborazione con la Fondation Cartier pour l'art contemporain di Parigi, di un'antologica creata apposta per Milano. «La più importante realizzata sul suo lavoro», ha spiegato Hervé Chandès, direttore generale di Fondation Cartier.

In mostra trecento fotografie, tutti i libri e due film che fanno conoscere il percorso professionale di Depardon, dagli anni Settanta. Nel suo viaggiare (in cui l'Italia è spesso protagonista), il fotografo privilegia uno sguardo che narri storie, in città come in campagna, preferendo il reale al sensazionale.

Fino al 10 aprile. Viale Alemagna, 6. Orari: mar-dom 11-20 (ultimo ingresso ore 19). Biglietto: 12/10 euro. (P.Pas.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Ottobre 2021, 05:01

