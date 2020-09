Gli negano l'elemosina ritorna con una pistola

Non mi dai l'elemosina e io torno con la pistola. È quanto ha fatto un cittadino marocchino di 35 anni. L'uomo è stato arrestato dalla polizia dopo aver tentato di rapinare un uomo che si era rifiutato di dargli un'offerta all'interno di una macelleria, dove è poi ritornato armato di una pistola. È accaduto alle 18.20 di lunedì in via Elio Vittorini, dove il nordafricano è inizialmente entrato nel negozio per chiedere l'elemosina. Al rifiuto di un cliente è uscito e, poco dopo, è tornato con una pistola nella cintola. Il 35enne, che è apparso in stato confusionale, dopo aver minacciato l'uomo, è uscito ancora una volta e ha danneggiato con una bottiglia un'auto in sosta. Poi si è diretto verso il vicino parco e ha lanciato la pistola tra le siepi. Alcuni minuti dopo gli agenti lo hanno bloccato davanti alla macelleria.

L'arma non è stata ancora trovata e quindi non è stato ancora possibile stabilire se si trattasse di una replica o di una pistola funzionante.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Settembre 2020, 05:01

