Gli ingredienti della trap più aggressiva ci sono tutti: atmosfere claustrofobiche, testi pesanti e immagine da duri. Sono i tratti del rap ereditato dai maestri americani degli anni Novanta, quando sfoderare machismo a suoni di beat sampler era negli Stati Uniti la parola d'appartenenza a una specifica gang. Non a caso, questo è proprio il marchio di fabbrica della Dark Polo Gang domani al Fabrique. Sono in tre, romani, tutti con nomi d'arte ad hoc: Umberto Violo, alias Dark Wayne/Wyane Santana, Nicolò Rapisarda, ovvero Tony Effe, e Dylan Thomas Cerulli, ossia Dark Pyrex/PryncePyrex. Quasi nomi da cabaret del rap, perché in fondo il segreto dietro la maschera è proprio questo: musica e atteggiamento da sfida, mentre sotto la realtà che conta è proprio l'effetto caricatura che i Dark Polo Gang vogliono darsi. Come a dire: siamo dei duri e parliamo senza peli sulla lingua ma in fondo è quasi solo un gioco, un prendersi in giro da soli flirtando con il politicamente scorretto. Provare per credere dal vivo, con la scaletta che presenta l'ultimo cd Trap lovers.(M.Lev.)riproduzione riservata ®