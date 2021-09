Gli attaccanti dell'Inter nelle nazionali non hanno perso il filo del gol iniziato a tessere in campionato nei successi su Genoa e Verona. Lautaro Martinez e Joaquin Correa in rete con l'Argentina nella vittoria 1-3 in Venezuela, Edin Dzeko a bersaglio in casa dei campioni del Mondo della Francia (1-1). Il bosniaco potrebbe rimpinguare ulteriormente i propri 60 centri in Nazionale stasera contro il Kazakistan, in una partita sempre valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Poi l'ex romanista tornerà a disposizione di Simone Inzaghi in nerazzurro. In vista, la trasferta di domenica all'ora di pranzo contro la Sampdoria. Gettonata per Marassi la formula 3-5-1-1 con davanti Sensi e Dzeko, nel remake di quanto visto nello spumeggiante 4-0 sul Genoa dell'esordio, quando il bosniaco realizzò per la prima volta con la sua nuova maglia. Difficile, invece, pensare a Lautaro e Correa titolari, visto che presumibilmente si alleneranno in gruppo solo sabato dopo il rientro dal Sudamerica. Per i due argentini potrebbe prospettarsi il palcoscenico di lusso della Champions League, con il Real Madrid che sarà a San Siro mercoledì prossimo. A proposito di attaccanti, vicino infine al rientro con la squadra (forse già oggi) Alexis Sanchez.

