Gli artisti del jazz tornano ad esibirsi. Blue Note Milano, in collaborazione con Huawei e JVC, organizza una serie di concerti a porte chiuse trasmessi in streaming. L'iniziativa The Heart of Jazz è legata ad un progetto di donazioni alla Croce Rossa per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Protagonista del primo concerto in calendario voggi (Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa) alle ore 19 il Paolo Fresu Devil Quartet, in diretta streaming full HD sulla piattaforma di Huawei Video. Un estratto della performance del Paolo Fresu Devil Quartet verrà trasmesso anche sulla pagina Facebook del Blue Note, mentre la versione integrale sarà visibile nei giorni successivi su tutti i canali social del jazz club di via Borsieri. «Negli ultimi due mesi abbiamo ripensato e reinventato la nostra azienda» afferma Andrea De Micheli, presidente e ad di Casta Diva Group, società proprietaria di Blue Note. «Abbiamo ideato questo evento reinterpretando i nostri valori e i nostri asset», afferma Daniele Genovese, Amministratore Delegato di Blue Note Milano.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Maggio 2020, 05:01

