Gli artisti aprono la Casa

Ordine e disordine, libertà e necessità, logica della previsione e irruzione dell'imprevisto. Arriva finalmente anche a Milano, oggi e domani alla Triennale, Bermudas, coreografia di Michele Di Stefano per MK, Leone d'argento alla Biennale di Venezia, protagonista radicale e non allineato della scena contemporanea. In Bermudas, titolo ironico a invocare fascinazioni esotiche e fantasie geografiche, la scommessa è far incontrare il rigore della danza con le leggi del caos. Prima variabile, il cast, il cui numero oscilla da tre a tredici interpreti, chiamati ad agire sulla base di indicazioni semplici e precise. Combinazioni di soli, duetti, azioni corali che consentono la creazione di una sorta di movimento perpetuo. Basta però una minuscola interferenza perché le condizioni mutino radicalmente cercando un equilibrio alternativo tra gli elementi. Il risultato è un sistema di corpi e relazioni che riproducono la complessità dei sistemi evolutivi della fisica e della meteorologia. (O.Bat.)

Venerdì 31 Gennaio 2020, 05:01

