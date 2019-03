Gli anni d'oro del made in Italy a Palazzo Morando e i cambiamenti climatici al Museo di Storia Naturale. Due mostre fotografico di grande interesse hanno appena aperto i battenti. A Palazzo Morando è ospitata Bob Krieger imagine. Living trough fashion and music 60 70 80 90, dedicata al lavoro del grande fotografo internazionale. Per la prima volta scatti dalla collezione privata dell'artista: da Armani a Ferrè, da Valentino a Versace, Krieger ha immortalato protagonisti e volti dell'epoca d'oro del made in Italy (fino al 30 giugno, 12 euro).

Al Museo di Storia Naturale i cambiamenti climatici sono al centro della mostra fotografica che propone oltre 300 scatti del National Geographic, a testimonianza sia delle bellezze sia dei disastri determinati dal riscaldamento globale (fino al 26 maggio - 12-9 euro). (P.Pas.)

