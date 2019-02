Gli allevatori contro gli industriali: «Noi affamati, blocchiamo tutto»

Lunedì 11 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giammarco ObertoTonache e divise mimetiche, macchine fotografiche e fucili mitragliatori: questo è il Duomo che i milanesi si sono abituati a vedere, a causa di un allerta terrorismo continua che negli ultimi anni ha trasformato la cattedrale simbolo di Milano in uno dei siti sensibili più blindati d'Italia. Ora si volta pagina: da domani non sarà più l'esercito a fare i controlli agli ingressi, ma vigilantes privati.La decisione è stata ratificata durante la riunione in prefettura del Comitato per l'ordine e la sicurezza a cui hanno partecipato anche il presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo Fedele Confalonieri e l'arciprete Gianantonio Borgonovo. Si parte con una sperimentazione di un mese, poi si valuterà se rendere definitivo il nuovo assetto. Il ruolo di vigilanza sul sagrato del Duomo sarà affidato a agenti di un'agenzia di vigilanza privata pagata dalla Veneranda Fabbrica. Avranno il compito di fare da filtro e sottoporre al controllo dei metal detector portatili le borse e gli zaini dei turisti che fanno visita alla cattedrale, un numero che si aggira sulle seimila persone al giorno a cui si aggiunge quello imprecisato dei fedeli che entrano per le funzioni religiose o per pregare.La sicurezza resta comunque garantita, spiegano dalla prefettura: soldati, polizia e vigili resteranno ad occuparsi dei controlli dinamici, ovvero il pattugliamento della piazza e del perimetro della cattedrale. Il personale dell'esercito libero di turni continui alle porte del Duomo verrà dislocato in altri luoghi sensibili della città: sarà rafforzato il pattugliamento - anche durante la notte - nelle zone della movida, dall'Arco della Pace alle Colonne di San Lorenzo.giammarco.oberto@leggo.itriproduzione riservata ®