GLI ALBERI SFRATTANO I JERSEY

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alberi al posto delle barriere di cemento: il new jersey anti camion di via Santa Radegonda, nel cuore di Milano, sarà sostituito da tre alberi alti otto metri, contenuti in maxi vasi di più due metri di diametro. La Rinascente ha deciso di regalare alla città gli alberi che hanno vestito il flagship store di piazza Duomo nei giorni del Salone del Mobile.Dieci di quegli alberi saranno posizionati in via Vittor Pisani, e sarà l'associazione di commercianti AscoRepubblica a occuparsi della manutenzione. Sei saranno invece collocati in via Santa Radegonda, dove il Comune ha concesso l'uso gratuito dello spazio. Tre arrederanno la via, mentre gli altri tre andranno a sostituire la barriera antisfondamento, rendendo così più suggestiva una delle principali vie di accesso al Duomo.