Quanti dei 400 milioni di aiuti annunciati dal premier Conte per le famiglie schiacciate dall'emergenza coronavirus sono destinati a Milano? La risposta a Palazzo Marino ancora non ce l'hanno.

Lo ha detto il sindaco Bebbe Sala nel suo ormai consueto videomessaggio mattutino dal suo ufficio: «Ieri sera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato nuovi aiuti per le famiglie. Quello che arriverà in più sono 400 milioni da suddividere tra i Comuni italiani in base al numero di abitanti. Non so quanti ne arriveranno a Milano». «Spero di saperlo domani» ha aggiunto. Quello che è sicuro, ha detto, è che «appena arrivano verranno distribuiti».

I 400 milioni, in base all'ordinanza della Protezione civile, arriveranno sotto forma di «buoni spesa ed erogazioni di generi alimentari». La platea dei beneficiari, spiega il documento, sarà individuata dai sindaci «tra i nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica». Il riparto dei fondi per nucleo familiare «è assegnato una tantum pari a 300 euro».(G.Obe.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA