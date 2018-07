Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gli adolescenti lo conosco come il perfido professor Strozzi della serie tv Alex & Co. E sempre nei panni di un insegnante si presenta in scena da oggi al 13 luglio al Teatro Elfo Puccini Nicola Stravalaci, protagonista di La lingua langue, esilarante quanto implacabile disamina del pessimo stato in cui versa la lingua italiana.Bistrattata, calpestata, barbaramente manipolata e semplificata, agonizza tra inciampi ortografici, mostruosità grammaticali e imbarazzanti neologismi. A rimettere le cose in ordine, o almeno a provarci, arriva dunque il professor Stravalcioni. Armato di manuali, dizionari, lavagne, gessetti e quaderni, appronta una stravagante lezione. Tutti gli errori verranno severamente puniti, ma lo scopo è nobile: parlare bene rende felice. Ed è pure divertente. Testo e regia sono di Francesco Frongia. (O.Bat.)