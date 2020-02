Giulio Di Sturco ha percorso il fiume Gange per 2500 chilometri per scoprirne bellezza, misteri e distruzione. Dieci anni di scatti per realizzare le immagini di Gange Ma, fino al 22 marzo alla Fondazione Stelline. Dalla sorgente sull'Himalaya fino alla foce nel golfo del Bengala raccontando la magnificenza della natura, ma anche il disastro dell'inquinamento di un fiume che è sull'orlo del disastro ecologico e della crisi umanitaria, considerando il numero di persone per cui è fonte di sussistenza. In mostra (la curatrice è Eimear Martin) sono visibili 24 fotografie e due wallpaper, realizzate per la maggior parte con la luce dell'alba, che mostrano il rapporto conflittuale che l'uomo ha con la natura che lo circonda. A corredo della mostra, la fondazione ha anche ideato il laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni intitolata Come stai, fiume? (domenica 1° e 22 marzo e sabato 7 e 14).

Fino al 22 marzo. Fondazione Stelline. Corso Magenta, 61. Orari mar dom 10-20; chiuso lun. Biglietti 8 euro. (G.Pos.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Febbraio 2020, 05:01

