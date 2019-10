Giulio Cesare in Egitto di Haendel in tenuta kolossal. Oggi alla Scala debutta l'opera scritta nel 1724 che racconta le guerre e gli amori tra Roma e l'Egitto con la passione di Giulio Cesare e Cleopatra in primo piano. È l'australiana Danielle De Niese a vestire i panni di Cleopatra (dopo il forfait di Cecilia Bartoli). Regista Robert Carsen, direttore Giovanni Antonini e con nel cast il controtenore Behjun Mehta.

La Scala torna a rappresentare un compositore poco frequentato. Eppure secondo il regista Robert Carsen l'opera è «epica storica» e ha deciso di metterla in scena proprio come un kolossal, ambientandola nella contemporaneità: «Non si poteva mettere in scena Giulio Cesare ambientato al tempo dei romani o nel 700. Come registi vogliamo che il pubblico senta che la storia è ancora vitale».

E Cleopatra? «Una donna furba, con istinto per la politica», la descrive De Niese. «Capace di usare tutte le armi a sua disposizione, inclusi i suoi lombi» per ottenere ciò che vuole. Carsen rende omaggio alla regina d'Egitto proiettando durante l'opera immagini cinematografiche ormai entrate nell'immaginario: da Vivien Leigh a Elizabeth Taylor.

