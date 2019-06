Giulia Salemi

Una pittura libera dalle convenzioni di Raffaello e del Rinascimento. Un'arte più pura, più vicina ai sentimenti e alle emozioni, al cuore magico dei miti del ciclo bretone e arturiano, all'Italia di Giotto, Dante, Boccaccio e del Dolce Stil Novo. È l'intento di una setta segreta di sette studenti d'arte ventenni che nell'Inghilterra vittoriana, nel 1848, fonda un movimento artistico chiamato la «confraternita dei preraffaelliti» che, anche nel nome, rimanda al Medioevo e alle sue corporazioni e che sperimenta nuovi stili di vita, letterari e figurativi. Una ribellione, negli anni della Rivoluzione industriale, che passa dalla riscoperta dell'antico, ma anche dallo sfruttamento di tutte le nuove conoscenze che permettevano una attenzione per il dettaglio e uno studio e una resa delle luci mai possibile prima. E che ha come obiettivo riformare l'arte con la riproduzione fedele della realtà e il colore catturato en plein air.

Tutto questo sono i Preraffaelliti, da oggi per la prima volta a Milano grazie al progetto di collaborazione tra Palazzo Reale e Tate Britain, che conserva ed espone i più importanti capolavori del movimento. In Preraffaelliti. Amore e desiderio, promossa dal Comune con Palazzo Reale e 24 Ore Cultura, si ammirano 83 opere di 18 artisti preraffaelliti, articolate in sezioni tematiche. Chicca della mostra dall'Ofelia di John Everett Millais (prima volta in Italia) alle affascinanti donne dai capelli rossi di Dante Gabriel Rossetti (Monna Vanna); dalle scene medioevali come Il sogno di Dante alla morte di Beatrice (sempre di Rossetti) fino a evocazioni fantastiche come l'incantato incedere sul fiume di La Dama di Shalott di John William Waterhouse.

Alla mostra è collegata anche una serie di iniziative per coinvolgere un pubblico sempre maggiore, da esibizioni di tableaux vivents in piazzetta Reale, a visite guidate a tema per famiglie e adulti.

Mercoledì 19 Giugno 2019

