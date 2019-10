Giulia Salemi

Un dialogo sul Bello giocato sul marmo e i suoi bagliori. Aprono oggi due mostre dedicate a due grandi protagonisti e rivali della scultura moderna in età neoclassica e romantica: l'italiano Antonio Canova (1757-1822) e il danese Bertel Thorvaldsen (1770-1844).

Una è Canova e Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna alle Gallerie d'Italia con 160 opere fino al 15 marzo 2020. Il terreno su cui si affrontarono originariamente i due colleghi è stato il suolo romano, dove svolsero entrambi una buona parte della loro carriera, Canova giunse a Roma nel 1781 e vi morì nel 1822, mentre Thorvaldsen vi si insediò a partire dal 1797 per i successivi quarant'anni. I due artisti ingaggiarono una delle più note e produttive sfide su identici temi e soggetti: le figure della mitologia classica, come Amore e Psiche, Venere, Paride, Ebe, le Grazie, rappresentavano nell'immaginario comune l'incarnazione dei grandi temi universali della vita, la caducità di gioventù e bellezza, l'amore con strazio e delizie.

L'altra mostra è Canova e i volti ideali alla Gam (Galleria d'arte moderna) e si concentra sulle teste scolpite dall'artista e sul lavoro sull'elaborazione dei ritratti femminili. Sono 24 le teste esposte.

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA