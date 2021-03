Giulia Salemi

Un compleanno e una ricorrenza. Per il Piccolo Teatro l'8 marzo ha da sempre questa duplice valenza. Il compleanno è quello di Luca Ronconi, che oggi avrebbe compiuto 88 anni; la ricorrenza è quella delle donne. Il Piccolo oggi mette insieme i due momenti, anche costretti nei limiti della pandemia.

Per la Giornata internazionale della donna sui canali social del teatro viene pubblicato un podcast di poesie di Alda Merini, interpretate da Franca Nuti, Laura Marinoni, Marina Occhionero e Anna Manella. Quattro attrici, quattro voci di donna, quattro generazioni.

Sempre oggi, alle 18.30, si celebra il compleanno di Ronconi, ragionando intorno a Infinities, lo spettacolo messo in scena alla Bovisa diciannove anni fa, in un deposito dismesso per raccontare, in cinque stanze, cinque paradossi matematici. All'incontro (in diretta streaming sia su Fb del Piccolo sia del Politecnico) dal titolo Uno spettacolo in fuga: note sull'esperienza di Infinities di J.D. Barrow e Ronconi, si confrontano il direttore Claudio Longhi, Anna Maria Paganoni, docente di statistica, Pino Donghi, esperto di comunicazione della scienza. Introduce Federico Bucci, delegato del rettore del Politecnico.

