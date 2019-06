Giulia Salemi

Sotto un cielo di stelle ascoltando le note di Dvoràk e Rota. Domenica torna la settima edizione del Concerto per Milano l'esibizione gratuita della Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly in uno spettacolo trasmesso in diretta su Rai 5 (a partire dalle 21.15)).

Il programma include la Sinfonia dal Nuovo Mondo di Antonin Dvorak e un tributo a Nino Rota a quarant'anni dalla morte. La filarmonica esegue la Suite del balletto La Strada dal film di Federico Fellini (che nel 1957 si guadagnò l'Oscar come miglior lungometraggio straniero) e brani tratti dalla colonna sonora di Prova d'orchestra altro film del regista di Rimini.

«Importante ricordare questo grandissimo musicista a cui la Scala commissionò il balletto La Strada che fu un successo con Carla Fracci», ha sottolineato Chailly. Il bis arriverà («se il pubblico sarà caldo», ha aggiunto il direttore) e sarà una Habanera messicana.

Oltre alla musica, l'impegno plastic-free. Chi lavorerà nell'organizzazione sarà infatti dotato di una borraccia in alluminio per evitare bottigliette di plastica, e il pubblico sarà invitato a fare altrettanto.

Gli organizzatori inoltre invitano a lasciare a casa la macchina e a usare i mezzi pubblici. Per l'occasione sarà potenziato il servizio Atm non solo in città ma anche interurbano con promozioni dedicate a chi viaggia da tutta la regione.

Venerdì 7 Giugno 2019, 05:01

