Giulia Salemi

Settemila da una parte, cinquemila dall'altra. Cori, bandiere, sciarpe, striscioni, fumogeni. Mascherine, poche. Una scenografia classica per il derby di Milano, che nell'anno del Covid di classico dovrebbe avere poco o nulla. E invece. A migliaia i tifosi si sono ammassati per ore intorno a San Siro, sfidando la pandemia per celebrare un derby tornato dopo anni ad essere decisivo per il campionato.

I tifosi sono rimasti accalcati davanti al Baretto, punto di ritrovo nerazzurro, e all'ingresso 14, luogo di appuntamento della Curva Sud milanista, con le forze dell'ordine che controllavano a distanza. Unico momento di tensione verso le 13,30, quando dopo il passaggio del pullman del Milan, alcuni tifosi rossoneri si sono spostati verso l'ingresso dei garage dello stadio, avvicinandosi ai supporter nerazzurri. Tra le fazioni sono rimasti appena 50 metri, e a quel punto si sono chiusi i cordoni dei reparti antisommossa, che hanno dissuaso i più facinorosi sbattendo i manganelli contro gli scudi antisommossa. Tante anche le famiglie che hanno risposto alla chiamata delle curve, anche alla fine ha festeggiato solo quella nerazzurra, con poco meno di un centinaio di tifosi tornati fuori dallo stadio a fine partita per celebrare il primo posto consolidato in classifica.

Le immagini degli assembramenti hanno provocato molte polemiche sui social, con cittadini increduli nel vedere come in un momento di emergenza ai tifosi venga concesso di affollarsi per una partita di calcio. «Io non posso lavorare da mesi e loro fanno quello che vogliono. Non esiste». E ancora: «Come si potranno giustificare le sanzioni ai commercianti e ai ristoranti che non rispettano le normative davanti ad immagini di migliaia di persone assembrate?». «Vergogna, c'è paura per le nuove varianti ma a San Siro sembra non esista il Covid». Ma c'è anche chi avanza una proposta: «Non sarebbe il caso di riaprire anche parzialmente gli impianti per permettere ai tifosi di assistere alle partite, distanziati e con la mascherina?».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Febbraio 2021, 05:01

