Giulia Salemi

Riesplode l'allarme nelle Rsa, dopo la mattanza della scorsa primavera. Quattordici ospiti del Pio Albergo Trivulzio sono risultati positivi al coronavirus: sono stati individuati dagli esami di screening eseguiti nella settimana dal 12 al 16 ottobre. E sono risultati positivi al tampone anche cinque dipendenti: si tratta di tre lavoratori del Pat e due della struttura di Merate (Lecco), questi ultimi due «non in servizio, isolati al domicilio». Lo rivela il bollettino pubblicato sul sito dell'istituto milanese per la terza età, già al centro di un'ondata di contagi e morti la scorsa primavera: in quattro mesi - nella prima fase della pandemia - hanno perso la vita 405 ospiti.

Dei quattordici ospiti positivi, 11 sono pazienti ricoverati nel reparto cure intermedie e che «sono già stati inviate presso strutture ospedaliere», di un paziente della Rsa del Pat risultato «debolmente positivo», anche questo ospedale, e di due ospiti della comunità del Pat. Alla luce dei nuovi casi, i vertici del Trivulzio hanno deciso di sospendere i ricoveri in cure intermedie fino al 25 ottobre e di chiudere le palestre nelle sezioni di degenza.

Dopo il focolaio del Sacco (venti infermieri e un medico contagiati), anche al Galeazzi spuntano dei casi tra medici e infermieri. Lo ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario del Galeazzi: «In questo momento abbiamo, su 500 persone, 21 positivi al Covid tra gli operatori sanitari e colleghi dell'amministrazione. In quarantena un'altra dozzina considerati contatti stretti». Una positività «acquisita sembrerebbe non sul lavoro, ma nella vita comune - puntualizza - e questa è la constatazione drammatica di quello che sta succedendo a Milano».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Ottobre 2020, 05:01

