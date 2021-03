Giulia Salemi

Raid intimidatori, botte, rapine, vessazioni ai coetanei. Reati commessi tra stazioni e convogli ferroviari. La banda dei cinque, tutta composta da minorenni, addirittura di quattordici anni, agiva a Solaro, cittadina a pochi chilometri da Saronno.

Ora la gang ha finito di fare paura. L'altro ieri i cinque sono stati prelevati dai carabinieri e condotti in una comunità su disposizione della Procura del Tribunale per i minorenni di Milano. I ragazzini sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di rapina pluriaggravata con armi, lesioni personali aggravate e ricettazione.

La baby gang aveva addirittura cominciato ad agire tre anni fa tra Solaro e i comuni vicini. Tra gli episodi, uno del 2019 quando il gruppo aveva picchiato brutalmente un ragazzino, dopo averlo prelevato dall'oratorio dove stava giocando, e lo aveva derubato della felpa. Ancora, il 3 giugno scorso tre dei minori (di cui uno controllato a ottobre a bordo di una bici di una società di bike sharing, provento di furto), in concorso fra loro e con due quattordicenni, e con altri in corso di identificazione, avevano contattato telefonicamente un loro coetaneo, ordinandogli di smettere di frequentare una ragazzina. Gli avevano dato appuntamento a Ceriano Laghetto e lì lo avevano picchiato e gli avevano rubato lo smartphone, minacciandolo anche di morte.

