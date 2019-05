Giulia Salemi

Quando arriva il calendario di Estate Sforzesca, vuole dire che l'estate sta davvero arrivando. Ieri è stata presentata la kermesse stagione di cultura, divertimento e tempo libero al Castello Sforzesco organizzata per i milanesi che restano in città, ma anche per quelli che arrivano in visita visto che Milano è diventata a tutti gli effetti meta turistica. Edizione sarà anche sostenibile e plastic free grazia alla collaborazione con Legambiente ed Edison.

Sono sessantadue le serate dedicate alla musica, dalla classica al jazz, dal pop al rock, diciassette al teatro, sei alla danza: e 82 in tutto gli appuntamenti che animeranno la settima edizione della Estate Sforzesca, rassegna culturale promossa dal Comune che si terrà dal 7 giugno al 25 agosto. Il cuore sarà il cortile delle Armi del Castello, dove sarà allestito il palco su cui si esibiranno nomi della musica italiana come Nada con il cantautore Motta e The Zen Circus, Massimo Volume con Giardini di Mirò, il rapper Mecna. Spazio anche al Quinteto Astor Piazzolla per il jazz e alle grandi orchestre, come la Civica orchestra di fiati, che si esibirà insieme ad Antonella Ruggero per il concerto inaugurale, e l'orchestra sinfonica Giuseppe Verdi che sarà la protagonista della serata di Ferragosto. Estate Sforzesca è anche cornice degli appuntamenti che celebrano i 500 anni dalla morte di Leonardo: in cartellone ci sono Michele e Brenna Placido in Lionardo. Non mancherà un punto bar ristoro (novità 2019) allestito nel cortile. «Dal 2013, gli appuntamenti sono triplicati, così come il pubblico», ha detto l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno alla presentazione. Ci sono 500 posti a sedere e circa duemila in piedi. E sono 60 gli appuntamenti a pagamento e 22 quelli a ingresso gratuito.

riproduzione riservata ®

Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA