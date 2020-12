Giulia Salemi

Prepariamoci: a Milano l'anno del Covid si chiuderà su una città imbiancata. All'orizzonte si profila quella che i meteorologi chiamano sciabolata artica: una corrente di aria gelida dal Polo Nord che si abbatterà sul Nord Est dell'Italia e sul Centro a partire dal giorno di Natale e che investirà la Pianura Padana e Milano dopo Santo Stefano.

Mentre il Natale sarà gelido e sotto la pioggia in mezza Italia, la Lombardia godrà di tre giorni con il cielo sereno, ma a partire da sabato le temperature diminuiranno di oltre 10 gradi. E a causa delle basse temperature, da lunedì 28 una nuova perturbazione atlantica scaricherà neve anche a basse quote. La prima imbiancata è attesa su Milano nella notte tra domenica e lunedì: si prevede un accumulo al suolo di dieci centimetri. Questa volta non sarà una spolveratina coreografica come quella dei primi di dicembre. Secondo le previsioni nevicherà fino al pomeriggio, e in serata è attesa pioggia mista a neve. Altre imbiancate, ma più leggere, sono previste anche martedì e mercoledì 30 dicembre.

Le temperature andranno in picchiata: dagli 11 gradi attesi domani la colonnina crollerà in 48 ore ai 3 gradi di domenica. Lunedì si andrà da una massima di uno a una minima di - uno. Martedì sarà una giornata con bollino di alert: temperatura massima zero gradi, minima -4, ma temperatura percepita fino a -8. E in serata è atteso un gelicidio: le strade bagnate si copriranno di una pericolosissima patina di ghiaccio.

