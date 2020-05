Giulia Salemi

Per i negozi milanesi è allarme rosso. Se non si riapre si muore. Riapertura immediata è proprio la richiesta di Confcommercio Milano, che in uno studio eseguito ascoltando duemila imprese boccia come insufficienti le misure messe in campo finora dal governo. Nel 95% dei casi, infatti, i dipendenti non hanno ancora ricevuto i soldi.

Un grido di allarme che ha fatto per esempio scendere martedì mattina davanti all'Arco della Pace con le sedie vuote una ventina di ristoratori, con multa per assembramento fatta dalla polizia e conseguente polemica politica. Ma certo per Milano e la Lombardia il danno è palpabile. Centinaia di titolari di esercizi, e con loro commessi, camerieri, dipendenti, che da quasi tre mesi sono senza introiti.

«Dallo studio emerge forte disperazione per le imprese», spiega Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano. «Il 95% non ha ancora ricevuto un centesimo dei contributi stanziati dai provvedimenti legislativi. L'80% delle imprese vuole riaprire ma al tempo stesso oltre il 70% è consapevole che riaprendo lavorerà in perdita. La situazione è pesante, sulle 22.700 imprese di Milano e area metropolitana tra quelle più piccole, ossia da 0 a 9 addetti, il rischio è che il 25% non riapra più. Sono dati oggettivi che evidenziano forte preoccupazione». Confcommercio vuole dare voce alle imprese che «chiedono soldi subito e a fondo perso e non tra 5 mesi da restituire». Inoltre «chiediamo agevolazioni procedurali sugli ammortizzatori sociali perché non è possibile, in una situazione del genere, avere una procedura che impegna mesi prima di dare soldi». Per Barbieri «occorre riaprire il prima possibile in sicurezza e per farlo serve una condizione fondamentale: che le imprese siano messe nelle condizioni di riaprire in sicurezza e per farlo devono avere soldi». Le imprese, fa notare ancora il segretario generale, «sono oltre due mesi che sono chiuse e le attività commerciali non hanno fonti di entrate che devono essere garantite dallo Stato con ammortizzatori sociali e con indennità a fondo perso nei confronti dell'imprenditore per pagare spese fisse. Questi soldi ad oggi non sono arrivati, non possiamo pensare di avvicinarci alla riapertura totale senza avere queste immediate disponibilità di risorse». Il rischio, conclude, «è che le imprese medio-piccole non ce la facciano a riaprire perché non hanno liquidità».

