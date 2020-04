Giulia Salemi

Milano sorvegliata speciale per Pasqua. E con lei tutta la Lombardia. Più controlli per le strade e nei parchi per evitare che l'effetto primavera induca la gente a uscire di casa e vanifichi queste settimane di quarantena.

Anche mercoledì, secondo i dati forniti dalla Regione, i movimenti in Lombardia erano «costanti al 40%» e «la provincia che ha maggiore mobilità, che svetta in assoluto sulle altre è Lodi, mentre quelle con meno mobilità sono Brescia e Milano», ha spiegato il vicepresidente Fabrizio Sala.

Le istituzioni lanciano appelli da giorni, dal Comune alla Regione. L'ultimo quello del presidente regionale Attilio Fontana: «Si prospettano tre giornate bellissime, stiamo faticosamente avvicinandoci a una meta che può sfuggirci di mano in qualsiasi momento quando si compiono dei comportamenti inappropriati, rischiando che la fatica che abbiamo fatto fino adesso venga vanificata, non possiamo permettercelo. Se interrompiamo i comportamenti virtuosi torniamo indietro». Intanto, il Comitato per l'ordine e la sicurezza ha deciso l'istituzione di posti di blocco, con controlli raddoppiati. In particolare l'attenzione sarà sulle strade e le autostrade in uscita per dissuadere dalle fughe verso le seconde case e dalla tentazione delle gite fuori porta, così come nei parchi e nelle aree verdi e fuori, come chiesto da diversi sindaci. Controlli capillari anche da parte della Polfer nelle stazioni. A Milano i controlli dei vigili saranno capillari per impedire riunioni di famiglia o di amici nei giorni di festa e ci saranno anche pattugliamenti nei quartieri delle case popolari per evitare occupazioni abusive.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Aprile 2020, 05:01

