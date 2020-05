Giulia Salemi

Mercati scoperti, liberi tutti. Da oggi ritornano con il solito calendario i 94 mercati di Milano, comprese le bancarelle non alimentari.

SICUREZZA E SODDISFAZIONE «Chiediamo anche ai cittadini e agli ambulanti di contribuire allo svolgimento sereno delle attività di mercato con comportamenti consapevoli e corretti, al fine di evitare assembramenti», ha dichiarato l'assessora al Commercio e Lavoro Cristina Tajani. Giacomo Errico, presidente di Apeca, l'Associazione ambulanti di Confcommercio Milano, aveva sottolineato l'importanza dell'accordo: «Finalmente la ripartenza di tutti i mercati settimanali, ovvero 2600 aziende ferme torneranno a operare».

I CRITERI I criteri di ripresa garantiranno la piena sicurezza per cittadini e operatori con il contingentamento degli ingressi e l'attiva collaborazione dei nostri associati A tutela della salute di clienti e operatori nel provvedimento viene confermata la delimitazione delle sedi, recintate, con varchi obbligatori di accesso e uscita per limitare l'incrocio delle persone.

GUANTI E MASCHERINE I varchi saranno presidiati da personale appositamente dedicato che regolerà l'afflusso dei cittadini prima dell'ingresso nell'area di mercato. Ciascun operatore commerciale dovrà obbligatoriamente usare mascherina e guanti. I banchi di vendita saranno posti con un distanza minima di un metro. L'accesso del pubblico sarà consentito solo indossando guanti a mascherine. Nell'ottica di collaborazione tra amministrazione e associazioni di categoria per i nuovi assetti dei mercati durante la fase 2 dell'emergenza Covid, il Comune si farà carico del transennamento, della nastratura delle aree mercatali, dei servizi dei vigili. Agli operatori viene chiesta una compartecipazione per le sole per spese di vigilanza.

GLI ALTRI MERCATI Dopo la protesta di mercoledì scorso di operatori di sagre e mercatini davanti al Pirellone, era arrivata la risposta dalla Regione che annunciava il via libera dopo lo studio di una «serie di misure, che sono state oggetto del confronto con i rappresentanti di categoria», aveva spiegato Gianmarco Senna presidente della commissione Attività produttive della regione. Al momento però ancora nessuna fumata bianca.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Maggio 2020, 05:01

