Giulia Salemi

Lui è Bad Bunny, il portoricano re della trap latina, tra i fenomeni musicali del momento, e la sua musica girerà intorno a Milano per due giorni, fra Apple Music e Festival Latino.

Stasera sarà ospite del primo palco della serie estiva globale Up Next Live nell'anfiteatro di Apple Music. L'iniziativa globale di Apple coinvolge artisti in diverse metropoli del mondo (San Francisco, Brooklyn, Parigi, Londra, Chicago e Washington) e Milano è stata scelta come prima e unica tappa italiana. Lui è uno degli artisti più importanti della musica urbana a livello mondiale: 25 anni, campione di ascolti su Spotify dal brano Diles del 2016 a Tu no vive asì per poi arrivare all'album Oasis a quattro mani con J Balvin, uscito a giugno. «Negli Stati Uniti ho tantissimi fan, anche persone che non parlano spagnolo. Quando cammino per strada penso che nessuno mi riconosca e invece mi fermano, chiedono di fare una foto o cantano le mie canzoni», ha spiegato.

Dopo Apple, domani Bad Bunny sarà al Milano Latin Festival di Assago.

Martedì 9 Luglio 2019, 05:01

